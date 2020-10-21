Депутати "Слуги народу" на два дні поїхали на Донбас

Близько 100 народних депутатів із фракції "Слуга народу" вранці 21 жовтня виїхали на Донбас з робочою поїздкою, яка триватиме два дні.

Про це повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, передає "Укрінформ".

Фото: Yevheniya Kravchuk

"Ми не будемо робити там засідання - це робоча поїздка депутатів. Участь у ній беруть близько ста членів фракції. Ми, коли приїдемо на місце, розділимося на менші групи по 10-12 людей, і цими групами поїдемо з конкретними бригадами на місця їхньої дислокації, де й будемо ночувати. Групи з депутатами будуть розтягнуті фактично по лінії фронту. Думаю, що охопимо і Донецьку, і Луганську області. Перебуватимемо на Донбасі два дні", - розповіла вона.

Кравчук зазначила, що під час поїздки парламентарі планують поспілкуватися як з військовослужбовцями, так і цивільними в тих населених пунктах, біля яких дислокуються бригади ЗСУ. Результати роботи планують обговорити на засіданні фракції вже після повернення до Києва.

Водночас Кравчук пояснила, чому до цієї поїздки фракція долучилася неповним складом - через стан здоров'я деяких парламентарів.

"Це добровільна поїздка. Частина депутатів не поїхали за станом здоров‘я - хворіють, або нещодавно перехворіли, або ж зайняті на виборах, оскільки є керівниками організацій, кураторами виборів", - пояснила вона.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський у своєму посланні до Верховної Ради підтвердив, що 21 жовтня 120 депутатів партії "Слуга народу" поїдуть на Донбас.

Наприкінці вересня голова фракції Давид Арахамія заявив про намір провести виїзне засідання на передовій. Пізніше депутати відклали виїзне засідання через несприятливі погодні умови та захворюваність на COVID-19.