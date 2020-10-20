Фото: Lb.ua

Активісти під Печерським судом Києва влаштували публічні читання книги "Справа Василя Стуса" на знак протесту проти рішення Дарницького районного суду столиці заборонити розповсюдження книги.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

В акції взяли участь близько півсотні людей.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Як зазначають організатори акції, читання влаштовані на символічному місці, де свого часу було засуджено Стуса до ув’язнення, з якого він не повернувся. Акція проходила при свічках ”як символ того, що через 30 років Стус знову опиняється під забороною і читати його історію можна лише потайки”.

"Іронія долі, що цього разу правду про життя Стуса забороняє уже український суд на вимогу російських посіпак та тих, хто був причетний до смерті самого Стуса. Свого часу українське суспільство не змогло врятувати великого письменника та борця за свободу та незалежність України Василя Стуса. Нині, ми не маємо права мовчати, коли забороняють правду про те, яким був Стус і за яких обставин він був ув’язнений", - йдетсья у повідомленні.

Напередодні стало відомо, що Дарницький районний суд Києва заборонив розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" авторства Вахтанга Кіпіані "до усунення порушення немайнових прав голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука". Суд вирішив, що "деякі фрази у книзі порушують честь та гідність позивача".

В ОП висловили здивування деякими формулюваннями у рішенні суду щодо заборони розповсюдження книги “Справа Василя Стуса”, хоча заявили, що не ставлять під сумнів незалежність судової гілки влади.

У видавництві книги про Стуса, проти якої судився Медведчук, заявили, що подадуть апеляцію. Згодом у Vivat повідомили, що книгу "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані розкупили за лічені хвилини після інформації про рішення суду, і про своє рішення додрукувати новий наклад.