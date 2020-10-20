Ткаченко закупить частину накладу книги Кіпіані "Справа Василя Стуса" для національних бібліотек

Міністр культури на інформаційної політики Олександр Ткаченко закупить для національних бібліотек частину накладу книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".

Про це Ткаченко заявив у Facebook.

"Творець "темників" вирішив знову виступити у звичній для себе ролі цензору та на допомогу йому прийшов український суд. Якими б емоційними не були вислови автора, але тепер про роль кума Путіна у справі засудження радянською системою українського письменника знатимуть в рази більше людей", - написав міністр.

Ткаченко зазначив, що особисто закупить частину накладу книги для національних бібліотек.

"Міністерство культури та інформаційної політики рекомендує книгу до читання. І поки справа буде в апеляції – особисто закуплю частину накладу для національних бібліотек", - додав міністр.

Нагадаємо, вчора Дарницький районний суд Києва заборонив розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" за авторством Вахтанга Кіпіані "до усунення порушення немайнових прав голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука". Суд також зобов'язав Кіпіані та видавництво видалити з твору інформацію про Медведчука.

Недостовірною визнано інформацію: "Чи була можливість у Стуса обрати "менше зло". Проте є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук... Медведчук на суді визнав, що всі "злочини", нібито вчинені його підзахисним, "заслуговують на покарання. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?".

Як відомо, Медведчук був адвокатом Василя Стуса. І, за оцінками юристів та істориків, його діяльність не в останню чергу призвела до того, що поетові дали 10 років ув'язнення в таборі суворого режиму.

"Справа Василя Стуса" - збірник документів із шеститомної кримінальної справи КДБ УРСР проти українського письменника.

У серпні 2019 року лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" і кум президента Росії Віктор Медведчук подав до суду на журналіста Вахтанга Кіпіані. Медведчук вимагав заборонити продаж у будь-якій формі і на будь-якій території примірників цієї книги.