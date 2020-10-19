Дарницький райсуд заборонив продаж книги Кіпіані про Стуса та зобов'язав видалити з неї інформацію про Медведчука

Дарницький районний суд Києва заборонив розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" за авторством Вахтанга Кіпіані "до усунення порушення немайнових прав голови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука".

Суд визнав, що "деякі фрази у книзі порушують честь та гідність позивача". Про це пише "Суспільне новини" в Telegram.

Окрім цього, з Кіпіані та видавництва Vivat на користь Медведчука суд стягнув 860 гривень.

Як пише "Українська правда", суд також зобов'язав Кіпіані та видавництво видалити з твору інформацію про Медведчука.

"Цивільну справу за позовом Медведчука до Кіпіані та ТОВ "Віват" задовольнити частково, визнати недостовірною та такою, що порушує особисті немайнові права Медведчука на повагу до честі та гідності, недоторканості ділової репутації інформацію, поширену у книзі "Справа Василя Стуса", - оголосила суддя.

Кіпіані також опублікував фото судового рішення.

Недостовірною визнано інформацію: "Чи була можливість у Стуса обрати "менше зло". Проте є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук... Медведчук на суді визнав, що всі "злочини", нібито вчинені його підзахисним, "заслуговують на покарання. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?".

Фото: facebook/Вахтанг Кіпіані Фото: facebook/Вахтанг Кіпіані

Як відомо, Медведчук був адвокатом Василя Стуса. І, за оцінками юристів та істориків, його діяльність не в останню чергу призвела до того, що поетові дали 10 років ув'язнення в таборі суворого режиму.

"Справа Василя Стуса" - збірник документів із шеститомної кримінальної справи КДБ УРСР проти українського письменника.

Нагадаємо, у серпні 2019 року лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" і кум президента Росії Віктор Медведчук подав до суду на журналіста Вахтанга Кіпіані. Медведчук вимагав заборонити продаж у будь-якій формі і на будь-якій території примірників цієї книги.

У серпні 2018 стало відомо, що з фільму "Стус" прибрали всі сцени, де фігурує Медведчук.

За версією продюсера фільму Артема Денисова, сцени з Медведчуком прибрали з фільму "через необхідність скоротити хронометраж", який разом з іншими вирізаними з сценарію епізодами становив 180 хвилин (заявлений хронометраж - 100 хвилин). За версією режисера Романа Бровка, це сталося через те, що з Медведчуком у сюжеті фільм нібито не взяли б у прокат великі дистриб'юторські компанії. Крім того, Бровко послався на прохання сина Василя Стуса Дмитра прибрати фігуру адвоката з картини. Дмитро Стус своє прохання заперечує.

Пізніше творці фільму вирішили дозняти епізоди з Медведчуком, тому що "вислухали думку аудиторії і пішли їй назустріч". Однак адвокат Медведчука Ігор Кириленко пригрозив через суд заборонити фільм, "якщо в ньому буде недостовірна інформація про його клієнта".