В Україні стартував проєкт про літературно-мистецьку періодику ХХ століття

В Україні стартував проєкт "Екземпляри ХХ", що розповідає про літературно-мистецьку періодику ХХ століття.

Проєкт "Екземпляри ХХ. Літературно-мистецька періодика ХХ століття" міститься на сайті онлайн-медіа про книги і книговидання Читомо і створений за підтримки Українського культурного фонду.

Він спрямований на вивчення знакових періодичних видань про літературу і мистецтво XX століття, які виходили на території України або створювались українцями діаспори.

На сайті Читомо опубліковані 12 науково-популярних досліджень про знакові українські часописи, які були експериментальними, інноваційними у свій час, фіксували культурний ландшафт, спричиняли дискусії. Літературно-художні видання розглядаються як синергетичне явище на межі різних видів мистецтв, як приклади об’єднання митців, літераторів, художників для спільного творення культурного продукту. Так, можна ознайомитись з текстами про журнали та видання "Кіно", "ВАПЛІТЕ", "Нова генерація", "Українська книга", "Образотворче мистецтво" та інші.

Серед авторів експертної ради проєкту: Тарас Гринівський, Вахтанг Кіпіані, Діана Клочко, Олег Коцарев, Ігор Котик, Катерина Лебедєва, Станіслав Мензелевський, Ірина Плехова, Ярина Цимбал.

За словами кураторів проєкту, вони обрали знакові часописи, що впливали на культурний процес свого часу й задавали стандарти й тренди.

"За кожним із цих призбутих, а для широкого загалу невідомих видань стояли люди, які любили свою справу й попри складні й часто небезпечні умови висвітлювали культурні процеси, а часто були їхніми творцями", – розповідає Оксана Хмельовська, співкураторка проєкту.

Куратори впевнені, що дослідження можуть бути прикладами роботи з джерелами та актуалізації культурної спадщини.

"В епоху діджиталізації та поступового зникнення друкованої періодики, збереження цих видань як артефактів матеріальної культури та історії набуває нового значення. Це спадок, який ми маємо вивчити й повернути у культурний обіг", – говорить Олександр Мимрук, співкуратор проєкту.

Важливою складовою проєкту є оцифрування рідкісних номерів видань і викладення їх у вільний доступ на сайті Бібліотеки українського мистецтва.