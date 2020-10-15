Під час реставраційних робіт фасаду Національного художнього музею виявили двері, які раніше слугували ще одним входом.

Про це повідомляє музей на своїй сторінці в Instagram.

Зазначається, що під шаром пошкодженого тиньку реставраторам "відкрились" двері, які раніше були ще одним входом до музею. Колись їх вирішили не демонтувати, а просто закрити дранкою і залити цементом.

"Ми обов’язково відновимо ці двері, приведемо їх до ладу. Сподіваємось, настане час і для генеральної реконструкції музею, його розширення. Тоді ці двері будуть виконувати функцію ще одного, запасного входу до музею", - наголосила Юлія Литвинець, генеральна директорка музею.

Безперечно перевагою цього "відкриття" в музеї вважають те, що ці двері уможливлюють роботу з простором, не порушуючи і не втручаючись у конструкцію музею, не змінюючи структуру парадного входу.

Нагадаємо, 8 серпня трапився обвал портику будівлі НХМУ. Музей був збудований наприкінці XIX століття видатним архітектором Владиславом Городецьким. Зараз НХМУ є найбільшим художнім музеєм країни, у ньому зберігається близько 40 тис. експонатів.

Міністр культури Олександр Ткаченко в день обвалу пообіцяв запустити процедуру виділення необхідних коштів. Проте через місяць в музеї повідомили, що жодних коштів не отримали, а роботу вони не можуть відновити через ризик для відвідувачів.

23 вересня стало відомо, що Кабмін виділив 5,6 млн грн на терміновий ремонт Національного художнього музею.