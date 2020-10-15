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У Національному художньому музеї знайшли таємні двері

Вхід був закритий шаром бетону та дерева.

У Національному художньому музеї знайшли таємні двері
Фото: Макс Требухов

Під час реставраційних робіт фасаду Національного художнього музею виявили двері, які раніше слугували ще одним входом.

Про це повідомляє музей на своїй сторінці в Instagram.

Зазначається, що під шаром пошкодженого тиньку реставраторам "відкрились" двері, які раніше були ще одним входом до музею. Колись їх вирішили не демонтувати, а просто закрити дранкою і залити цементом.

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Неймовірна новина❗❗❗ У NAMU відкрився новий портал!🤩 Ні, ми не жартуємо. Під час реставраційних робіт фасаду під шаром пошкодженого тиньку реставраторам «відкрились» двері, які раніше були ще одним входом до музею. Колись їх вирішили не демонтувати, а просто закрити дранкою і залити цементом. «Ми обов’язково відновимо ці двері, приведемо їх до ладу. Сподіваємось, настане час і для генеральної реконструкції музею, його розширення. Тоді ці двері будуть виконувати функцію ще одного, запасного входу до музею» - прокоментувала цю подію, Юлія Литвинець, генеральна директорка музею. Безперечно найбільшою перевагою цього відкриття є те, що ці двері уможливлюють роботу з простором, не порушуючи і не втручаючись у конструкцію музею, не змінюючи структуру парадного входу.

Допис, поширений National Art Museum of Ukraine (@namu.museum)

"Ми обов’язково відновимо ці двері, приведемо їх до ладу. Сподіваємось, настане час і для генеральної реконструкції музею, його розширення. Тоді ці двері будуть виконувати функцію ще одного, запасного входу до музею", - наголосила Юлія Литвинець, генеральна директорка музею.

Безперечно перевагою цього "відкриття" в музеї вважають те, що ці двері уможливлюють роботу з простором, не порушуючи і не втручаючись у конструкцію музею, не змінюючи структуру парадного входу.

Нагадаємо, 8 серпня трапився обвал портику будівлі НХМУ. Музей був збудований наприкінці XIX століття видатним архітектором Владиславом Городецьким. Зараз НХМУ є найбільшим художнім музеєм країни, у ньому зберігається близько 40 тис. експонатів. 

Міністр культури Олександр Ткаченко в день обвалу пообіцяв запустити процедуру виділення необхідних коштів. Проте через місяць в музеї повідомили, що жодних коштів не отримали, а роботу вони не можуть відновити через ризик для відвідувачів.

23 вересня стало відомо, що Кабмін виділив 5,6 млн грн на терміновий ремонт Національного художнього музею.

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