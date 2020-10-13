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Vian Fest у Довженко-Центрі перенесли на жовтень

Він мав відбутися в березні, але його скасували через карантин.

Vian Fest у Довженко-Центрі перенесли на жовтень
Фото: Довженко-Центр

З 26 по 31 жовтня в Довженко-Центрі відбудеться VianFest – фестиваль театру,  кіно та літератури, присвячений французькому письменнику, поету, музиканту Борису Віану. 

Як повідомляють організатори, фестиваль присвячено 100 рокам з дня його народження.

У березні, через всесвітній локдаун, організатори змушені були перенести VianFest, і наразі він відбудеться зі змінами в програмі: не буде музичної частини; на київську прем’єру вистави «Для наших диких душ», за карантинними нормами, скоротили вполовину кількість місць у залі, проте додали можливість побачити її онлайн; презентація першого українського перекладу Бориса Віана «І ми знищимо всіх потворних» (1948) відбудеться в камерній атмосфері, але її також можна буде переглянути онлайн; покази фільмів – за Віаном та про Віана – відбудуться на Сцені 6.

Усі квитки, придбані в березні, окрім фільму «Небезпечні зв'язки», лишаються дійсними. Деталі – на сторінці події фестивалю на фейсбуці

Програма фестивалю:

Кіно:

Сцена 6, 6 поверх Довженко-Центру

Фільми демонструватимуть французькою мовою з українськими субтитрами

  • 26 жовтня, понеділок, 19:00. Фільм «Шумовиння днів» (L'écume des jours, 110 хв., реж. Шарль Бельмон, Франція, 1968).
  • 27 жовтня, вівторок, 19:00. Фільм «Я прийду плюнути на ваші могили» (J'irai cracher sur vos tombes, 107 хв., реж. Мішель Ґаст, Франція, 1959). 
  • 28 жовтня, середа, 19:00. Фільм «Прекрасний вік» (Le Bel âge, 100 хв., реж. П’єр Каст, Франція, 1960).
  • 29 жовтня, четвер, 19:00. Фільм «Кіно Бориса Віана» (Le cinéma de Boris Vian, 52 хв., реж. Ясін Бедде, Алєксандр Ілаїр, Франція, 2010).

Театр: 30 та 31 жовтня, п'ятниця та субота, 19:00. Сцена 6, 6-й поверх Довженко-Центру. Вистава «Для наших диких душ» (Україна-Швейцарія). Режисер: Мадлен Бонгард. Виконавці: Мадлен Бонгард, Вікторія Донець, Томас Колер, Анастасія Перець, Ольга Богачевська, Юлія Лук’янець, Катерина Смірнова). Вистава демонструється французькою та українською мовами з субтитрами.

Презентація книги: 31 жовтня, субота, 16:00. Кінолекторій Музею кіно Довженко-Центру (5 поверх). Мова дискусії: українська та французька, з послідовним перекладом. Вхід на подію – за реєстрацією, її також можна буде переглянути онлайн.  

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