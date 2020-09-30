​У грі Minecraft відтворили Кам’янець-Подільську фортецю і провели український музичний фестиваль Respublika

У грі Minecraft відтворили Кам’янець-Подільську фортецю і провели український музичний фестиваль Respublica, який через пандемію коронавірусу відбувався онлайн.

Про це повідомляє УНІАН.

Як повідомили організатори, учасники отримали насичену фестивальну програму. Вони могли послухати трансляцію "наживо", досліджувати відтворену у грі Кам’янець-Подільську фортецю XIV століття, а також створювати власні монументи чи інсталяції навколо неї, наприклад - наметове містечко.

Крім того, учасники могли отримати близько 30 невеликих квестів, за прходження якиї тримали подарунки.

Зазначається, що в Minecraft відтворили усі відомі місця Кам’янець-Подільської фортеці, а саме: катівню; гончарню; нову частину замку; міст та річку; гримерки та наметове містечко фестивалю. Також на локації можна було "постріляти з лука", прибрати віртуальне сміття з фортеці та засадити ліс деревами.

Фестиваль проходив з 25 по 27 вересня, однак організатори запевняють, що у Minecraft захід й досі можуть відвідати усі охочі.

Minecraft – це комп'ютерна гра в жанрі пісочниці з елементами виживання, де користувачі можуть проявляти свої творчі навички, будувати будинки та навіть цілі міста. Завдяки своєму унікальному геймплею Minecraft отримав велику популярність не лише серед геймерів, але й серед неігрового співтовариства.

У Minecraft вже проводилися музичні заходи. Наприклад, навесні 2020 року у грі відбувся віртуальний фестиваль NetherMeant, у якомувзяли участь 17 рок-гуртів.

Нагадаємо, раніше у трейлері гри S.T.A.L.K.E.R. 2 знайшли зашифрований уривок з поеми Шевченка "Катерина".