"Це вже давно не просто «стрілялки», а фундаментальний елемент сучасної цифрової культури".

Кіберспорт офіційно визнано видом спорту в Україні.

Про це повідомив заступник міністра цифровий трансформації України Олександр Борняков.

"Щойно таке рішення було прийнято на засіданні Комісії з визнання виду спорту в Україні. Для нашої країни це історичний момент, адже кіберспорт – це вже давно не просто «стрілялки», а фундаментальний елемент сучасної цифрової культури. Ним захоплюються близько 600 мільйонів людей, серед яких і мільйони українців", - написав він у фейсбуці.

Борняков зауважив, що в Україні висока культура кіберспорту та сильні гравці. "Наші команди регулярно перемагають на різноманітних турнірах по всьому світу. Ця індустрія вже давно перетворилась в справжній бізнес, який приносить багато користі та можливостей як локального, так і світового масштабу", - додав він.

Заступник міністра висловив сподівання, що кіберспорт стане частиною економіки України. "Адже проведення змагань, розвиток інфраструктури та розробка ігор може значно поповнювати бюджет країни та відкриватиме нові можливості та перспективи", - наголосив він.