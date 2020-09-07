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На етапі Діамантової ліги в Брюсселі встановили нові світові рекорди в рідкісній дисципліні

Годинний біг був рекордним у столиці Бельгії.

На етапі Діамантової ліги в Брюсселі були встановлені нові світові рекорди в годинному бігу серед чоловіків і жінок.

Мо Фарах
Фото: EPA/UPG
Мо Фарах

У чоловіків новим рекордсменом став британець Мо Фарах, який за годину встиг намотати 21 330 метрів. Попередній рекорд був установлений ефіопським стаєром Хайле Гебреселассіє 2007 року - 21 285 метрів.

Побив результат Гебреселассіє і бельгієць Башир Абді, який показав другий результат (21 322 метри), третім став швед Еміль Міллан (20 128).

Представниця Нідерландів Сіфа Хассан встановила новий жіночий рекорд у цій дисципліні - 18 930 метрів. Попередній рекорд належав ефіопці Дірі Туні (18 517 метрів), він тримався з 2008 року.

Сіфа Хассан
Фото: Hola News
Сіфа Хассан

Другий результат у Брюсселі показала Лона Чемтай Корліма з Ізраїлю, яка пробігла 18 571 метр. Третьою стала кенійка Єва Чероні (18 341).

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