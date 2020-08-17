Українка виграла етап Діамантової ліги в Монако

Напередодні в Монако пройшов легкоатлетичний етап Діамантової ліги.

У секторі для стрибків у висоту блискуче виступили українські спортсменки.

Ярослава Магучіх і Юлія Левченко взяли висоту 1,98 м.

Переможницею стала Магучіх, оскільки вона зробила менше за Левченко спроб на висоті 1,95 м (одну проти трьох).

Третє місце зайняла Жанель Шепер із Сент-Люсії з результатом 1,88 м.

Раніше організатори Діамантової ліги оголосили, що не визначатимуть переможця легкоатлетичного сезону в загальному заліку - всі етапи під її егідою цього року будуть індивідуальними.