Уболівальники освистали гравців, які стали на коліно перед матчем MLS

Перед матчем Вищої футбольної ліги (MLS) "Даллас" - "Нешвілл" (0:1) фанати залишилися незадоволені поведінкою футболістів, які стали на коліно під час виконання гімну США, повідомляє BBC Sport.

Так гравці висловили свою підтримку руху Black Lives Matter.

Повідомляють, що несхвальним гулом невдоволення фанів не обмежилося. Глядачі, яких зібралося на стадіоні "Тойота" близько 3 тисяч, вигукували образи на адресу футболістів.

А один з фанатів навіть кинув на поле пляшку з водою, за що був виведений зі стадіону.

Тим часом захисник "Далласа" Реджі Кеннон зазначив, що не розуміє такої реакції вболівальників.

"Яка ганьба. Фанати гудуть людям, які відстоюють свої переконання. Мільйони людей підтримують цю ідею. Вважаю, така поведінка огидна.

Мені шкода наших фанатів. Вони не розуміють, що означає цей жест. Вони не розуміють, чому ми схиляємо коліно. Вони вважають, що ми неосвічені, і це жахливо засмучує", - наводить слова Кеннона ЗМІ.