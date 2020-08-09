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NASA перегляне назви космічних об’єктів, щоб позбутись проявів дискримінації

Наприклад, назви "Туманність ескімоса" та "Галактика сіамських близнюків" агентство більше не вживатиме.

NASA перегляне назви космічних об’єктів, щоб позбутись проявів дискримінації
Туманность Улитка
Фото: lenta.ru/NASA/JPL

Національне управління з аеронавтики NASA перегляне назви космічних об’єктів, щоб уникнути проявів дискримінації. Про це йдеться на сайті компанії.

Так, агентство більше не буде вживати назву "Туманність ескімоса" для планетної туманності NGC 2392. У NASA вважають, що термін "ескімос" має расистську історію і нав’язаний корінним жителям арктичних регіонів колонізаторами.

"Оскільки наукове товариство працює над виявленням та подоланням дискримінації та нерівності в усіх аспектах галузі, стало зрозуміло, що деякі назви космічних об’єктів не тільки некоректні, а й образливі", - йдеться у повідомленні. 

Агентство також буде використовувати тільки офіційні позначення NGC 4567 та NGC 4568 двох спіральних галактик, які раніше мали назву "Галактика сіамських близнюків".

В NASA зазначили, що лише почали процес перейменування космічних об’єктів.

"Наша мета полягає у тому, щоб назви космічних об’єктів узгоджувалися з нашими цінностями етнічного різноманіття та інклюзивності", - пояснили в агентстві.

Нагадаємо, раніше американський виробник морозива Dreyer's визнав образливим бренд "ескімо" і вирішив перейменувати його.

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