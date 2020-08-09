NASA перегляне назви космічних об’єктів, щоб позбутись проявів дискримінації

Наприклад, назви "Туманність ескімоса" та "Галактика сіамських близнюків" агентство більше не вживатиме.

Національне управління з аеронавтики NASA перегляне назви космічних об’єктів, щоб уникнути проявів дискримінації. Про це йдеться на сайті компанії.

Так, агентство більше не буде вживати назву "Туманність ескімоса" для планетної туманності NGC 2392. У NASA вважають, що термін "ескімос" має расистську історію і нав’язаний корінним жителям арктичних регіонів колонізаторами.

"Оскільки наукове товариство працює над виявленням та подоланням дискримінації та нерівності в усіх аспектах галузі, стало зрозуміло, що деякі назви космічних об’єктів не тільки некоректні, а й образливі", - йдеться у повідомленні.

Агентство також буде використовувати тільки офіційні позначення NGC 4567 та NGC 4568 двох спіральних галактик, які раніше мали назву "Галактика сіамських близнюків".

В NASA зазначили, що лише почали процес перейменування космічних об’єктів.

"Наша мета полягає у тому, щоб назви космічних об’єктів узгоджувалися з нашими цінностями етнічного різноманіття та інклюзивності", - пояснили в агентстві.

Нагадаємо, раніше американський виробник морозива Dreyer's визнав образливим бренд "ескімо" і вирішив перейменувати його.