У Білорусі очільницю штабу опонентки Лукашенка затримали вдруге за три дні

Правоохоронні органи Білорусі 8 серпня затримали очільницю штабу кандидатки в президенти та головної опонентки чинного президента Світлани Тихановської.

Це сталося на сходах при вході в об'єднаний штаб Тихановської, повідомила прес-секретар кандидатки Анна Красуліна.

"Співробітник пред'явив посвідчення і запропонував Марії Мороз сісти в машину і проїхати для участі в адміністративному процесі. Виборчий штаб обезглавлений", - цитує Красуліну агентство "Інтерфакс-Україна".

За її словами, затримання відбувалося в присутності кандидата в президенти Тихановської. "Були присутні Світлана Тихановська і я - прес-секретар", - зазначила Красуліна.

Вона повідомила, що штаб поки що не має в своєму розпорядженні точної інформації, до якого саме РУВС повезли Мороз. У штабі припускають, що Мороз "вибита" з виборчого процесу як мінімум до понеділка.

"Суди в Білорусі у вихідні не працюють, тому участь безпосередньо в адміністративному процесі можлива тільки в понеділок", - вважає Красуліна.

Мороз є довіреною особою Тихановської, пояснила прес-секретар.

Красуліна також повідомила, що понад три години не виходить на зв'язок ще один представник штабу Тихановської і її довірена особа Олег Мойсеєв.

Раніше повідомлялося, що Мороз затримували 6 серпня на виході з литовського посольства, куди вона прийшла подавати документи на візу, але незабаром відпустили після бесіди.

Нагадаємо, 7 серпня у Білорусі затримали трьох журналістів телеканалу "Настоящее время", серед яких двоє українців - Іван Гребенюк та Ірина Ромалійська, а також росіянин Юрій Баранюк. Про причини не повідомлялося. Вони приїхали висвітлювати вибори президента, які призначені на 9 серпня. Уранці 8 серпня журналістів відпустили.

Серед кандидатів нинішній глава держави Олександр Лукашенко, ексдепутатка Ганна Канопацька, голова партії БСДГ Сергій Черечня, співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв та дружина затриманого блогера Сергія Тихановського Світлана.

4 серпня почалося дострокове голосування. Раніше ЄС закликав Білорусь провести "мирні, вільні та справедливі" вибори.