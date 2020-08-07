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У Мінську затримали двох українських журналістів, які приїхали висвітлювати вибори (оновлено)

Про причини затримання точної інформації немає.

У Мінську затримали двох українських журналістів, які приїхали висвітлювати вибори (оновлено)
Фото: belta.by

У столиці Білорусі затримали трьох журналістів телеканалу "Настоящее Время" (міжнародний російськомовний телеканал з редакцією у Празі), які приїхали висвітлювати вибори. Двоє з них - українці.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Серед затриманих - Ірина Ромалійська, Іван Гребенюк. Вони - громадяни України. А також Юрій Баранюк - росіянин.

Український консул в Мінську Руслан Семенченко уже контактував з місцевими правоохоронними органами, щоб з'ясувати причини затримання. Він планує виїхати на місце, де тримають журналістів.

Про причини затримання точної інформації немає. Повідомляється, що людей забрали з готелю, їхні телефони не відповідають.

За інформацією білоруського видання naviny.by, наразі журналісти перебувають у Московському відділку поліції Мінська.

Оновлення. МЗС України підтвердило затримання українських журналістів - Івана Гребенюка та Ірину Ромалійську. 

"Посольство України в Білорусі встановило контакт з представниками місцевих правоохоронних органів. Консул очікує від білоруської сторони на офіційне підтвердження факту затримання та доступу до затриманих громадян для надання первинної консульської допомоги", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше ЄС закликав Білорусь провести "мирні, вільні та справедливі" вибори.

Вибори президента пройдуть у Білорусі 9 серпня. 14 липня ЦВК зареєструвала кандидатами в президенти нинішнього главу держави Олександра Лукашенка, ексдепутатку Ганну Канопацьку, голову партії БСДГ Сергія Черечня, співголову об'єднання "Говори правду" Андрія Дмитрієва та дружину затриманого блогера Сергія Тихановського Світлану.

4 серпня в Білорусі почалося дострокове голосування.

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