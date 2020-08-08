Померла дружина посла Нідерландів, яка постраждала під час вибуху у Бейруті

Дружина посла Нідерландів у Лівані, яка зазнала поранення в результаті потужного вибуху в порту Бейрута, померла 8 серпня у лікарні. Про це пише Al Jazeera.

55-річна Хедвіг Волтманс-Мольєр у момент вибуху була разом із чоловіком у вітальні їхнього будинку в Бейруті.

Вибух завдав значної шкоди посольству Нідерландів, поранивши ще чотирьох осіб, які там працюють.

За даними Міністерства охорони здоров'я Лівану, внаслідок вибуху загинули 154 людини, серед них - 30 невстановлених осіб. Понад 60 людей вважаються зниклими безвісти, шість тисяч осіб отримали поранення.

Нагадаємо, 4 серпня у столиці Лівану Бейруті стався потужний вибух. Грибоподібну хмару було видно за десятки кілометрів від місця трагедії.

Влада Лівану назвала попередню версію причини вибуху - потрапляння іскри під час зварювання дверей ангара. У самому ангарі розміщувалося понад 2700 тонн нітрату амонію (аміачна селітра).

Як пізніше з'ясувалося, речовину було конфісковано з корабля, що належав російському бізнесменові, який проживає на Кіпрі - Ігорю Гречушкіну (Хабаровськ). Судно мало йти за маршрутом з Батумі (під прапором Молдови) в Бейру (Мозамбік).

У результаті руйнувань понад 300 тисяч мешканців столиці Лівану залишилися без домівок. Губернатор Бейрута заявив, що збитки від вибуху у порту можуть сягнути 15 мільярдів доларів.