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21-річний син Віктора Павліка помер від раку

Павло два роки боровся із саркомою.

Син українського співака Віктора Павліка 21-річний Павло, який кілька років боровся з онкологічним захворюванням, помер.

Про це повідомила мама Павла, колишня дружина Віктора Павліка Лариса Созаєва.

Фото: facebook.com/Лора Созаева

"Забрав Господь мого ангела!" - написала вона у фейсбуці вранці 7 серпня.

Саркому, більш відому як рак кісток, у Павла Павліка діагностували 2018 року. Хлопець пройшов 18 курсів хіміотерапії та курс променевої терапії. Влітку 2020 року Павло відмовився від лікування.

Павло Павлік навчався в Академії Служби безпеки України, двічі брав участь у військовому параді на День Незалежності.

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