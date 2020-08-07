Зеленський перевірив дотримання режиму припинення вогню на Донбасі

Під час робочої поїздки до Донецької та Луганської областей у четвер, 6 серпня, президент України Володимир Зеленський відвідав низку позицій українських військових на передовій у районі проведення Операції об’єднаних сил. Про це повідомляє пресслужба ОП.

Голова держави перевірив, як дотримуються режиму повного та всеосяжного припинення вогню, що почав діяти 27 липня.

При цьому під час поїздки президент заїхав у супермаркет у Бахмуті, де купив собі кави і цукерок. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

"Купив кави та солодощів у Бахмуті на Донеччині. У поїздках треба підзаряджатися. А надто – усмішками наших щирих людей", - написав він.

Пильні журналісти відзначили, що президент вподобав цукерки "Добра корівка" Полтавської кондитерської фабрики.

Голова держави особливо відзначив, що мешканці міста дотримуються маскового режиму.

"Я заїхав у першу продуктову крамницю, яку побачив. Без будь-якої попередньої підготовки. І знаєте що? Місцеві мешканці тут ходять у масках – без попереджень і нагадувань. Практично всі. Люди розуміють небезпеки, породжені коронавірусною пандемією. Це свідчить про велику відповідальність і соціальну культуру Донеччини. Вдячний за це кожному українцю".