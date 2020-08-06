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Чорногорія дозволила українцям в'їзд без обмежень

У посольстві назвали це "дипломатичною перемогою".

Чорногорія дозволила українцям в'їзд без обмежень
Фото: montenegro.in-facts.info

Чорногорія включила Україну в зелену зону і дозволила її громадянам в'їзд без обмежень.

Про це інформує посольство України в Чорногорії.

У відомстві назвали це "дипломатичною перемогою".

На сайті уряду Чорногорії повідомляється, що Національна координаційна рада з інфекційних захворювань оновила "зелений" список країн, жителі яких можуть безперешкодно в'їжджати в Чорногорію від завтра, 7 серпня, без додаткових обмежень.

У список, крім України, додано Азербайджан, Білорусь, Канаду, Росію і Зімбабве.

Раніше українцям було дозволено в'їзд у Чорногорію без тесту на коронавірус тільки в разі організованого прибуття повітряним транспортом на умовах, передбачених Міністерством сталого розвитку та туризму.

В’їзд власним автотранспортом у країну українцям було заборонено.

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