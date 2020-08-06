Малюська: великий розпродаж в'язниць переросте у велике будівництво

"Скоріш за все, тюрми втратять своє цільове призначення і будуть знищені".

Міністр юстиції Денис Малюська розповів про плани міністерства провести "великий розпродаж в'язниць", що згодом переросте у "велике будівництво в'язниць".

Про це він написав у фейсбуці.

"Ми розпочинаємо великий розпродаж в’язниць! Це маленький крок для одного міністерства, але гігантський стрибок для людства!... Скоріш за все, тюрми втратять своє цільове призначення і будуть знищені. Ключова цінність у цих об’єктах для інвесторів - можливість отримати великі земельні ділянки з уже підведеними інженерними мережами. Що виросте на їх місці – заводи, житлові комплекси, ТРЦ – це вже не до нас, а до майбутніх власників та органів місцевого самоврядування, які затверджують генплани і видають містобудівні умови та обмеження", - зазначив Малюська.

"Чи означає продаж в’язниць те, що ми випускатимемо засуджених на свободу? Ні. Просто в нас надто багато надлишкового майна, на утримання якого ми витрачаємо кошти. От із нього якраз і розпочинається продаж", - додав міністр.

Він також окреслив, як, відповідно до планів Мін'юсту, буде виглядати "великий розпродаж в'язниць": "1 - продаємо заморожені тюрми (вони не використовуються, і ми лише марнуємо кошти на їх охорону); 2 - оптимізуємо мережу наявних в’язниць, вивільняємо, заморожуємо і продаємо ще до десятка поки що робочих тюрем; 3 - обираємо міста, у яких слідчі ізолятори будуть виводитись із центральних частин міста у промзону або взагалі за міську смугу (що лояльнішою буде міська влада, то більше шансів, що відповідне місто потрапить у список перших); 4 - проєктуємо та будуємо перші нові та сучасні слідчі ізолятори на околицях; 5- продаємо старі слідчі ізолятори в центральних частинах міст і переїжджаємо у нові; 6 - повторюємо кроки 4 та 5, поки не отримаємо повністю нову мережу сучасних СІЗО; 7 - будуємо/реконструюємо установи виконання покарань".

Малюська також наголосив, що кроки 1-3 уже в процесі реалізації.

"Протягом наступних кількох тижнів ми продовжимо презентувати перші лоти та забезпечуватимемо можливість їх огляду потенційними покупцями. Про дати безпосередньо аукціонів повідомлятимемо окремо", - зазначив голова Мін'юсту.

Нагадаємо, за даними Департаменту з питань виконання кримінальних покарань, в Україні зараз 27 законсервованих в'язниць і ще 9 збираються закрити незабаром. Ще 12 виправних центрів будуть закриті, якщо депутати приймуть закон про альтернативні види покарань.

Використовувати непотрібні в'язниці для розвантаження переповнених слідчих ізоляторів неможливо, тому що вони побудовані як бараки, а режим для слідчих ізоляторів передбачає камерне утримання. По-друге, слідчі ізолятори прив'язані до обласних центрів, де постійно відбуваються судові засідання і проводяться слідчі дії за безпосередньою участю ув'язнених.

У грудні 2016-го Міністерство юстиції повідомляло, що віддасть у приватні руки будівлю Лук'янівського слідчого ізолятора в Києві та Львівського СІЗО. Натомість майбутні власники цих будинків повинні побудувати нові слідчі ізолятори.

4 серпня Мін'юст оголосив про великий розпродаж в'язниць. Першим на продаж виставлять Ірпінський виправний центр.