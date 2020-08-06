У районах, які віднесені до жовтої, помаранчевої або червоної зон, обмеження залишаються.

Центри зайнятості відновлюють особистий прийом громадян і готові до надання комплексу послуг зі сприяння у працевлаштуванні офлайн. Щоправда, це стосується центрів зайнятості у зеленій зоні.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби зайнятості.

"Це стосується всіх центрів зайнятості та філій, розміщених у зеленій зоні рівня епідемічної небезпеки. Продовжують працювати з частковими обмеженнями центри зайнятості в районах, де визначено жовтий, помаранчевий або червоний рівень небезпеки. Такі окремі території станом на 5 серпня мають Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі нагадують, що обслуговування здійснюється з дотриманням усіх карантинних правил, тож просимо шукачів роботи та роботодавців не забувати про засоби індивідуального захисту.

Зареєстрованим безробітним наголошують, що вони повинні взяти з собою на запланований особистий прийом до кар’єрного радника оригінали документів (трудову книжку, паспорт, довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та документ про освіту).

За даними Мінекономрозвитку, в Україні з початку карантину через коронавірус Державна служба зайнятості працевлаштувала майже 90 000 осіб.

Станом на початок травня 156 000 осіб зареєструвалися як безробітні. Загалом кількість безробітних, зареєстрованих у Службі зайнятості, становить 456,8 тис. осіб, що на 148,5 тис., або 48% більше, ніж на відповідну дату минулого року (на 4 травня 2019 року кількість безробітних становила 308, 3 тис.).

При цьому кількість вакансій в умовах економічного спаду зменшилася до 53 тис., що майже на 60% менше, ніж було в травні минулого року.