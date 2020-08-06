На Закарпатті поліція затримала групу вимагачів, які шантажували потерпілих розповсюдженням пікантних відео з їхньою участю.

Про це повідомляють на сайті Нацполіції.

Працівники оперативного підрозділу поліції отримали інформацію, що в обласному центрі "працює" група вимагачів, які шантажують місцевих мешканців і вимагають у них гроші. Як виявилося, організували схему незаконного заробітку троє мешканців Львівщини, а головною дійовою особою була 29-річна жінка.

"За визначеним планом, жінка знайомилася з чоловіками, зваблювала їх, а коли справа доходила до інтиму, у розпалі процесу до помешкання вривалися спільники дівчини і починали знімати все на камеру. Після цього чоловік, якого впіймали на гарячому, отримував пропозицію відкупитися. У разі ж відмови від компромісного вирішення проблеми зловмисники погрожували розповсюдити відео серед рідних жертви чи взагалі публічно, через соціальні мережі", - розповіли правоохоронці.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Потерпілому пропонували сплатити 2 тис. доларів як відкуп.

Зазначається, що поліцейські, розробили схему операції для затримання злочинців і за силової підтримки роти поліції особливого призначення вчора, 5 серпня, припинили їхню злочинну діяльність.

Вимагачам інкримінують частину 2 статті 189 Кримінального кодексу - вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Усіх трьох фігурантів затримано згідно зі ст. 208 КПК ті поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне злочинцям загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, у травні в київському ресторані затримали членів угруповання, які вимагали $ 20 тис. у бізнесмена.