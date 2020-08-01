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На Закарпатті четверо підлітків побили 12-річну дівчинку

Поліція відкрила справу про умисне легке тілесне ушкодження.

На Закарпатті четверо підлітків побили 12-річну дівчинку
Фото: скріншот з відео

Правоохоронці Виноградова на Закарпатті розслідують побиття 12-річної дівчинки. Про це йдеться на сайті відомства.

Про інцидент в поліцію повідомила мама дівчинки. Вона розповіла, що її доньку побили четверо підлітків. 

Поліція почала досудове розслідування за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Потерпілу скерували на судово-медичну експертизу, щоб визначити ступінь важкості заподіяних ушкоджень. 

Також встановлено особи кривдників. Це двоє 14-річних дівчат та двоє 15-річних хлопців. Їх у присутності батьків опитують поліцейські.

Відео побиття виклали у соцмережі (присутня ненормативна лексика). 

Нагадаємо, у Харкові арештували двох чоловіків за жорстоке побиття 17-річного хлопця.

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