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Поїзди далекого сполучення не будуть зупинятися в Луцьку та Тернополі, - УЗ

Напередодні міста внесли до червоної зони.

Поїзди далекого сполучення не будуть зупинятися в Луцьку та Тернополі, - УЗ
Фото: vokzal.org.ua

"Укрзалізниця" з 3 серпня тимчасово скасовує зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі у зв’язку з посиленням карантинних заходів. Про це йдеться на сайті компанії.

Обмеження діятиме для поїздів: №41/42 сполученням Дніпро-Трускавець, №98/97 Ковель-Київ, №88/87 Ковель-Новоолексіївка, №12/11 Одеса-Львів, №81/82 Київ-Ужгород, №49/50 Київ-Трускавець, №136/135 Чернівці-Одеса, №108/107 Одеса-Ужгород, №110/109 Львів-Херсон, №86/85 Львів-Новоолексіївка, №715/716 Київ-Львів.

Пасажирам цих потягів, які планували слідувати у/з Луцька та Тернополя, повернуть повну вартість квитків.

Рішення діятиме до послаблення карантинних заходів у цих містах.

В компанії також зазначили, що рішення щодо відкриття або обмеження пасажирського сполучення приймають комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних адміністрацій, після чого відповідні пропозиції надходять "Укрзалізниці".

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину. Усі регіони поділили на чотири зони за рівнем епідеміологічної небезпеки. До червоної зони внесли Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області.

Міська влада Луцька заявила, що не збирається виконувати вимоги, передбачені для регіонів з червоної зони, і вважає рішення комісії невиправданим.

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