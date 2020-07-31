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Режим самоізоляції діятиме для осіб, які прибуватимуть з ОРЛДО

Натомість адмінмежу з Кримом можна буде перетинати, не йдучи на самоізоляцію.

Режим самоізоляції діятиме для осіб, які прибуватимуть з ОРЛДО
Фото: .facebook.com/pressjfo.news

Командування операції Об’єднаних сил ухвалило рішення продовжити дію карантинних обмежень для тих, хто прибуватиме на підконтрольну уряду територію через лінію розмежування на Донбасі. Про це повідомляє "Українська правда".

"Громадян України (крім тих, хто прибуває для участі в ЗНО) пропускатимуть лише за умови згоди на проходження самоізоляції, з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома", або обсервації".

Таким чином, згідно з вказаним вище рішенням, люди, які прибуватимуть з тимчасово окупованого Донбасу, будуть зобов’язані, як і раніше, встановлювати додаток "Дій вдома" і йти на 14-денну самоізоляцію або проходити обсервацію у визначених місцевою владою місцях.

Зазначимо, 1 серпня набуває чинності постанова уряду (№641 від 22 липня), якою скасовується низка норм, що діяли до цього. Цією постановою внесено зміни до постанов уряду, що регламентують перетин лінії розмежування і адмінмежі з Кримом. 

Планувалось скасування норми про обов’язкову самоізоляцію для громадян, які повертатимуться на підконтрольну уряду України територію з тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.

Отже, з 1 серпня адмінмежу з Кримом можна буде перетинати, не йдучи на самоізоляцію, а для Донбасу ця норма залишиться чинною.

Нагадаємо, з 1 серпня набуває чинності постанова Кабінету Міністрів "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". Усі регіони України тепер поділятимуться на чотири зони: так звані червона, помаранчева, жовта та зелена. 

Перехід з однієї зони в іншу можливий після того, як у регіоні п'ять днів поспіль спостерігаються зміни одного з визначених показників. 

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