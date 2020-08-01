ПЦУ закликала посилити молитви за мир для України

"Не кожен з нас може брати участь у захисті рідної землі, але всі можемо духовно долучитися через молитву".

Православна церква України закликала посилити молитви про справедливий мир на Донбасі. Про це йдеться на сайті ПЦУ.

"Не кожен з нас може безпосередньо брати участь у захисті рідної землі та боротьбі за справедливий мир, але всі ми, як християни, можемо духовно долучатися до цього через молитву до Бога", - йдеться у повідомленні.

Синод ПЦУ закликав єпископат, духовенство, чернецтво та усіх вірних молитися за мир для України щодня.

"Вже сьомий рік поспіль у наших храмах та у домашній молитві підносяться прохання про визволення від нашестя чужинців, про полегшення страждань та свободу для поневолених. Ми закликаємо єпископат, духовенство, чернецтво та всіх вірних бути уважними до цього нашого спільного молитовного обов‘язку, пильнувати, щоби кожного дня підносилася до Бога молитва про справедливий мир для України", - зазначили в ПЦУ.

Нагадаємо, 22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня. Не минуло і пів години перемир'я, як ворог порушив його умови, влаштувавши два обстріли і провокацію.

Перемир'я на Донбасі підтримав Папа Римський Франциск. Понтифік висловив надію, що це нарешті призведе до встановлення справжнього миру в Україні.