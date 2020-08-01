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Ексбухгалтера столичного вузу судитимуть за привласнення 1,6 млн грн

Жінка розробила схему привласнення коштів, які студенти оплачували за навчання.

Ексбухгалтера столичного вузу судитимуть за привласнення 1,6 млн грн
Фото: НАОМА

Колишнього головного бухгалтера Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури судитимуть за привласнення 1,6 млн гривень. Про це повідомили у прокуратурі Києва.

За даними слідства, обвинувачена протягом 2017-2020 років розробила схему привласнення коштів, які студенти академії оплачували за навчання.

“Отримавши від студентів плату на освітні послуги, головний бухгалтер частину грошей вносила в касу, а решту коштів привласнювала та розпоряджалася ними на власний розсуд”, - йдеться у повідомленні.

Жінка привласнила понад 1,6 млн гривень. Загалом під час слідства встановлено понад 40 епізодів її протиправних дій.

Київська прокуратура №10 скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього головного бухгалтера НАОМА за фактом привласнення грошових коштів та підроблення документів (ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Їй загрожує до восьми років позбавлення волі. 

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