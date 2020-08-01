Ексбухгалтера столичного вузу судитимуть за привласнення 1,6 млн грн

Жінка розробила схему привласнення коштів, які студенти оплачували за навчання.

Колишнього головного бухгалтера Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури судитимуть за привласнення 1,6 млн гривень. Про це повідомили у прокуратурі Києва.

За даними слідства, обвинувачена протягом 2017-2020 років розробила схему привласнення коштів, які студенти академії оплачували за навчання.

“Отримавши від студентів плату на освітні послуги, головний бухгалтер частину грошей вносила в касу, а решту коштів привласнювала та розпоряджалася ними на власний розсуд”, - йдеться у повідомленні.

Жінка привласнила понад 1,6 млн гривень. Загалом під час слідства встановлено понад 40 епізодів її протиправних дій.

Київська прокуратура №10 скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього головного бухгалтера НАОМА за фактом привласнення грошових коштів та підроблення документів (ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.