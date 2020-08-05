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​У Новій Каховці шахраї під виглядом інтернет-ломбарду ошукали громадян на 0,5 млн гривень

Двоє чоловіків створили "інтернет-магазин", де за заниженими цінами продавали неіснуючі товари.

​У Новій Каховці шахраї під виглядом інтернет-ломбарду ошукали громадян на 0,5 млн гривень
Фото: npu.gov.ua

У Херсонській області кіберполіція викрила шахраїв, які під виглядом інтернет-ломбарду ошукали громадян на 0, 5 млн гривень.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

"Фігуранти створили власний вебсайт, де під виглядом ломбарду продавали неіснуючу побутову техніку та автомобільні товари. Від покупців вимагали стовідсоткову передплату, а потім, отримавши гроші, - зникали. У результаті від таких дій постраждало близько 70 осіб. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі", - зазначили правоохоронці.

Кіберполіція встановила, що двоє мешканців Нової Каховки, 31 та 32-х років, створили "інтернет-магазин", де за заниженими цінами продавали вживану побутову техніку та автомобільні товари. Від покупців вони вимагали повну передплату, однак ніякого товару їм не постачали.

Правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання фігурантів. За результатами обшуку вилучено мобільні телефони, банківські картки, флеш-накопичувачі, "чорнові" записи. Вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертиз.

Фото: npu.gov.ua

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Одному фігуранту вже оголошено про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у липні в Києві шахрай облаштував фіктивний "обмінник" і вкрав у клієнта $30 тис.

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