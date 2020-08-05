Окупанти один раз обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

Втрат серед військових не було.

Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції Об'єднаних сил на Днобасі, зафіксований один обстріл.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у фейсбуці.

"Зокрема, посеред ночі поодинокі постріли з підствольного гранатомету ворог здійснив біля Шумів. На усіх інших ділянках фронту режим припинення вогню зберігався повною мірою. Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться у вечірньому зведенні.

При цьому у штабі наголошують, що ситуація залишається повністю контрольованою українськими військовими.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Нагадаємо, за тиждень перемир’я Росія перекинула на Донбас 30 вантажівок зі зброєю та 10 одиниць бронетехніки.