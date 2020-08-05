Американські катери, які мають надійти до складу українського флоту, планують оснастити ракетними комплексами малої дальності типу ВGM-176В Griffin.

Про це повідомляє АрміяInform.

Зазначається, що практично всі військові експерти погоджуються, що одним з головних чинників стримування російського агресора в Чорноморсько-Азовському басейні може стати наявність у ВМС ударної ракетної зброї морського, берегового та повітряного базування.

Наразі в Україні розроблено вітчизняний комплекс крилатих ракет наземного базування РК-360МЦ "Нептун", який є справжнім проривом у ракетобудуванні. За словами командувача ВМС ЗСУ контрадмірала Олексія Неїжпапи, ця зброя є дуже ефективною. На державних випробуваннях було продемонстровано, як ракети успішно вражають кілька цілей одночасно. При цьому перша морська ціль знаходилася на відстані 85 км, а друга - до 110 км. Відстань між ними становила понад 20 км.

Наступного року очікується придбання трьох дивізіонів цього берегового комплексу. Крім того, фахівці ДККБ "Луч" планують працювати далі над розробкою морських і повітряних версій "Нептуна".

Поки що розробляють проєкти протикорабельного комплексу "Нептун" на морських та повітряних платформах, командування ВМС розглядає й інші варіанти посилення свого бойового потенціалу, зокрема за рахунок використання протикорабельних крилатих ракет, але вже іноземного виробництва. Днями у США заявили, що активно розглядають можливість оснастити патрульні катери Mark VI зброєю, яка матиме більшу вогневу потужність.

Фото: armyinform.com.ua

Передбачається, що американські катери, які мають надійти до складу національного військового флоту, оснастять ракетними комплексами малої дальності для знищення цілей противника. Йдеться про малогабаритні протикорабельні ракети типу ВGM-176В Griffin. Крім того, додатково на катерах планується встановлення систем управління та самонаведення ракет на цілі.

"Американські ракети типу ВGM-176В Griffin у жодному разі не стануть конкурентами вітчизняних протикорабельних крилатих ракет «Нептун», адже перебувають у різних нішах бойового застосування. У них різні характеристики та призначення. Ракети Griffin оборонятимуть прибережну зону, а географія застосування «Нептуна» до 280 км - це акваторія Азовського та Чорного морів, включаючи виняткову (морську) економічну зону України", - зазначено в повідомленні.

Фото: armyinform.com.ua

Щодо характеристик американських ракет типу ВGM-176В Griffin: довжина самої ракети - 110 см, діаметр - 140 мм, дальність стрільби - до 20 км, маса бойової частини - близько 6 кг. Цього достатньо, щоб знищити невеликий катер чи малотоннажний корабель противника. Ці ракети також здатні становити загрозу й для значно більших бойових кораблів, наприклад для корвета чи фрегата.

Нагадаємо, 18 липня США ухвалили продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI на 600 млн доларів. Це - сучасні, швидкі та маневрені кораблі, призначені для патрулювання прибережних морських територій.