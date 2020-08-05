Американські катери, які мають надійти до складу українського флоту, планують оснастити ракетними комплексами малої дальності типу ВGM-176В Griffin.
Про це повідомляє АрміяInform.
Зазначається, що практично всі військові експерти погоджуються, що одним з головних чинників стримування російського агресора в Чорноморсько-Азовському басейні може стати наявність у ВМС ударної ракетної зброї морського, берегового та повітряного базування.
Наразі в Україні розроблено вітчизняний комплекс крилатих ракет наземного базування РК-360МЦ "Нептун", який є справжнім проривом у ракетобудуванні. За словами командувача ВМС ЗСУ контрадмірала Олексія Неїжпапи, ця зброя є дуже ефективною. На державних випробуваннях було продемонстровано, як ракети успішно вражають кілька цілей одночасно. При цьому перша морська ціль знаходилася на відстані 85 км, а друга - до 110 км. Відстань між ними становила понад 20 км.
Наступного року очікується придбання трьох дивізіонів цього берегового комплексу. Крім того, фахівці ДККБ "Луч" планують працювати далі над розробкою морських і повітряних версій "Нептуна".
Поки що розробляють проєкти протикорабельного комплексу "Нептун" на морських та повітряних платформах, командування ВМС розглядає й інші варіанти посилення свого бойового потенціалу, зокрема за рахунок використання протикорабельних крилатих ракет, але вже іноземного виробництва. Днями у США заявили, що активно розглядають можливість оснастити патрульні катери Mark VI зброєю, яка матиме більшу вогневу потужність.
Передбачається, що американські катери, які мають надійти до складу національного військового флоту, оснастять ракетними комплексами малої дальності для знищення цілей противника. Йдеться про малогабаритні протикорабельні ракети типу ВGM-176В Griffin. Крім того, додатково на катерах планується встановлення систем управління та самонаведення ракет на цілі.
"Американські ракети типу ВGM-176В Griffin у жодному разі не стануть конкурентами вітчизняних протикорабельних крилатих ракет «Нептун», адже перебувають у різних нішах бойового застосування. У них різні характеристики та призначення. Ракети Griffin оборонятимуть прибережну зону, а географія застосування «Нептуна» до 280 км - це акваторія Азовського та Чорного морів, включаючи виняткову (морську) економічну зону України", - зазначено в повідомленні.
Щодо характеристик американських ракет типу ВGM-176В Griffin: довжина самої ракети - 110 см, діаметр - 140 мм, дальність стрільби - до 20 км, маса бойової частини - близько 6 кг. Цього достатньо, щоб знищити невеликий катер чи малотоннажний корабель противника. Ці ракети також здатні становити загрозу й для значно більших бойових кораблів, наприклад для корвета чи фрегата.
Нагадаємо, 18 липня США ухвалили продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI на 600 млн доларів. Це - сучасні, швидкі та маневрені кораблі, призначені для патрулювання прибережних морських територій.