Біля входу в метро "Лук'янівська" в Києві знайшли підозрілий предмет (оновлено)

У Києві біля станції метро "Лук'янівська" знайшли невідомий предмет, у зв’язку з чим було зупинено рух тролейбусів.

Про це повідомляє пресслужба "Київпастрансу".

"Затримується рух тролейбусів №28 на ст.м. "Лук'янівська" (вхід зі сторони вул. Іллєнка) з причини знаходження підозрілого предмета біля входу. На місце викликано поліцію м. Києва та МВС", - повідомлялося в телеграм-каналі КП.

Згодом було повідомлено, що рух відновлено о 09:16, тролейбуси курсують із відхиленням від графіка.

Пресслужба столичного метро про закриття станції "Лук'янівська" не повідомляла.

Оновлення. У столичній поліції повідомили, що перевірка не виявила вибухонебезпечних предметів.

"Повідомлення зареєстровано у Журналі заяв та повідомлень про злочини управління поліції в метрополітені. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, вдень 20 липня невідомий повідомив про мінування на території столичного ринку "Мінський". Вибухотехніки знайшли закладену вибухівку.