За тиждень перемир’я Росія перекинула на Донбас 30 вантажівок зі зброєю та 10 одиниць бронетехніки

У Держдумі РФ говорять про офіційне постачання зброї на окупований Донбас.

Росія продовжує постачати на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях озброєння, військову техніку, боєприпаси, паливно-мастильні матеріали та інше військове майно через не контрольовані Україною ділянки кордону.

Про це заявив речник Міноборони Максим Праута з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони, передає Укрінформ.

"Зокрема, протягом минулого тижня до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ доставлено не менше 10 одиниць бойової броньованої техніки, до 30 вантажних автомобілів зі стрілецькою зброєю, боєприпасами і військовим майном та близько 1 тисячі тонн пального", - повідомив під час брифінгу речник міністерства.

Крім того, за словами Праути, відбулася ротація особового складу окремих підрозділів Збройних сил Російської Федерації, які не входять до складу 1 і 2 АК, також зафіксовано прибуття найманців - громадян РФ для комплектування особовим складом російських окупаційних військ.

Ще 2015 року один з ватажків бойовиків Ігор Гіркін (Стрєлков) говорив, що без підтримки РФ Україна зможе відвоювати Донбас за три дні. Того ж року агентство Bloomberg писало, що РФ щомісяця перераховувала самій тільки "ДНР" не менш ніж 2,5 млрд рублів.

З 2014 року Росія направляє в зону бойових дій на Донбас так звані "гуманітарні конвої". Митну та прикордонну служби України вони не проходять, до перевірок цих вантажів росіяни не допускають. Так під виглядом "гумконвоїв" Росія направляє на Донбас матеріали і озброєння для бойовиків.

У кінці червня 2020 року у Держдумі РФ заговорили про офіційне постачання зброї на окупований Донбас.

В українському Міноборони вважають, що це "свідчить про пряму збройну агресію та підтримку терористичної діяльності на рівні держави".