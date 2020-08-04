У Запоріжжі знайшли обгорілий труп молодої дівчини

Інформацію про загиблу та обставини події встановлює поліція.

Сьогодні, 4 серпня, рано-вранці в Запоріжжі знайшли труп повністю згорілої людини. З'ясувалося, що це - молода дівчина.

Про це повідомляє "Перший Запорізький".

У поліції розповіли, що о 4:00 ранку до Вознесенівського відділку надійшло повідомлення про те, що у дворі римо-католицького храму по вулиці Заводській жінка облила себе пальною речовиною і підпалила.

Інформацію про загиблу та обставини події встановлюють правоохоронці.

У соцмережах місцеві жителі не виключають, що дівчину могли підпалити.

Нагадаємо, у липні минулого року в Запоріжжі чоловік облив свою дівчину пальною сумішшю і підпалив, в результаті чого постраждала отримала 90% опіків тіла. Пізніше постраждала померла в лікарні.