Окупанти двічі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

З початку доби російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції, зафіксовано два обстріли з боку противника. Зокрема, зранку один провокативний постріл зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив біля Південного, а в обідню пору декілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї було чутно неподалік Мар’їнки. На усіх інших ділянках фронту режим припинення вогню зберігався у повній мірі. Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться у вечірньому зведенні.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

"У Командуванні Об’єднаних сил вчергове наголошують на тому, що немає нічого ціннішого за життя та здоров’я українських захисників. Якщо під час ворожого обстрілу буде загроза здоров’ю та життю наших військовослужбовців, або загроза захоплення території, то українські воїни готові давати адекватну відповідь діям противника", - додали у штабі.

Нагадаємо, раніше у Раді національної безпеки і оборони України зазначили, що режим припинення вогню на Донбасі, який було введено з опівночі 27 липня 2020 року, виконується, а поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру.

22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня. Він полягає у, зокрема, забороні на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів; у забороні на ведення вогню, в тому числі снайперського.