У РНБО заявили, що ​режим припинення вогню на Донбасі виконується сьомий день без пострілів з важкого озброєння і бойових втрат

За даними Головного ситуаційного центру при Раді національної безпеки і оборони України, режим припинення вогню на Донбасі, який було введено з опівночі 27 липня 2020 року, виконується, а поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру.

Про це повідомляється на сайті РНБО.

"На відміну від попередніх «різдвяного», «хлібного», «шкільного» та багатьох інших оголошених припинень вогню, які налічували декілька днів, сьогодні триває вже сьомий день перемир'я без пострілів з важкого озброєння і бойових втрат", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що збір, накопичення і обробку інформації щодо ситуації в зоні ООС забезпечує програмно-апаратний комплекс СОТА, що дозволяє проводити комплексний аналіз для підготовки та прийняття рішень у сфері національної безпеки і оборони.

"Так, за даними СОТА, до оголошення перемир'я щоденні обстріли сягали 16 - 18, переважна більшість з них велась прицільно із застосуванням важкого озброєння – артилерії, мінометів, протитанкових ракетних комплексів, а також безпілотних літальних апаратів і снайперської зброї. Щотижневі втрати військовослужбовців Збройних Сил України були 2 - 3 загиблих і 6 - 8 поранених. Аналогічні втрати несли і окупаційні угруповання", - повідомили в РНБО.

Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи дотримання режиму припинення вогню, висловив сподівання, що досягнуті домовленості й надалі будуть виконуватися, а будь-яким спробам дискредитації мирних ініціатив, включно з провокаціями на лінії зіткнення, буде дана жорстка відсіч.

"Маємо надію, що припинення вогню стане суттєвим кроком до закінчення війни і повернення наших територій", - сказав він.

Нагадаємо, 22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня. Військові стверджують, що підготовка до цієї події була безпрецедентною. На кожній українській позиції буде додатковий контроль за припиненням вогню. Його будуть здійснювати спеціально відряджені українські військовослужбовці.

Режим припинення вогню полягає у, зокрема, забороні на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів; у забороні на ведення вогню, в тому числі снайперського.

Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак закликав не піддаватися "керованим провокаціям" і "гібридним проявам паніки" навколо перемир'я.

Нове перемир'я також обговорили телефоном президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін.