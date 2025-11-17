Суспільне: Умєров має повернутися до України цього тижня

За даними джерел Суспільного в Офісі президента, секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров повинен повернутися до України орієнтовно 20 листопада. Він виїхав за кордон минулого тижня і опинився там якраз у розпал скандалу, пов'язаного з викриттям корупції в енергетиці і оборонці.

НАБУ поки не публікувало частину розслідування, що стосується оборонної сфери. Однак прокурор САП казав, що Тимур Міндіч, який є одним з основних підозрюваних у цій справі, нібито мав вплив не лише на тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка, а і на тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова.

А Громадська антикорупційна рада при Міноборони заявляла, що на Умєрова могли впливати з метою закупівлі бронежилетів у фірми, що може бути пов'язаною з Міндічем. Тоді закупівлю вдалося скасувати: військові відмовилися їх приймати, тож угоду розірвали, а держава не сплатила за товар.

Сам Умєров, перебуваючи на той час в Туреччині, заперечив тиск на себе. До Туреччини він полетів, щоб, за його словами, працювати над розблокуванням обмінного процесу. Він також казав, що відвідає інші східні країни, і полетів до Катару і ОАЕ. Але сьогодні з'ясувалося, що Умєров у США.

Відповідну інформацію він повідомив не сам – це зробив Центр протидії дезінформації, який вийшов зі спростуванням повідомлень про те, що секретар РНБО не збирається повертатися.