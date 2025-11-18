Reuters: у Туреччині Зеленський може зустрітися із спецпосланцем США Віткоффом

Президент Володимир Зеленський заявив, що планує відвідати Туреччину в середу, щоб спробувати відновити переговори з Росією щодо припинення війни в Україні. Імовірно, туди прибуде і спеціальний посланець США Стів Віткофф.

Про це пише Reuters із посиланням на турецьке джерело.

Співрозмовник видання повідомив, що спеціальний посланець відвідає Туреччину в середу та приєднається до запланованих переговорів із Зеленським.

"Турецьке джерело повідомило, що спеціальний посланець США Стів Віткофф також відвідає Туреччину в середу та приєднається до запланованих переговорів із Зеленським", – йдеться у повідомленні.

Агенство зауважує, що після липневої зустрічі у Стамбулі жодних очних переговорів між Києвом і Москвою не проводили. Україна та Росія провели у Стамбулі кілька раундів переговорів, які дозволили здійснити обмін тисячами військовополонених та останками загиблих військових. Однак прориву щодо припинення вогню досягти не вдалося.