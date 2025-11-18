Грузинський прем'єр відкинув можливість передачі Саакашвілі Україні

Відповідно до сукупності вироків, винесених щодо Саакашвілі, він має залишатися ув'язненим до 1 квітня 2034 року.

Грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе відповів на заклики української сторони передати їм або перевести до третьої країни екс-президента Михеіла Саакашвілі. Він сказав, що шансів на це немає.

Його цитує "Ехо Кавказу".

16 листопада радник президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю телеканалу "Пірвелі" заявив, що питання переведення Саакашвілі "активно опрацьовується".

"Коли нам говорять нам про передачу Саакашвілі, звичайно, ми не можемо сприймати такі повідомлення всерйоз", – заявив грузинський прем'єр.

14 листопада третій президент Грузії та колишній голова Одеської обласної адміністрації України Михеіл Саакашвілі, який перебуває у грузинській в'язниці, звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням включити його до списку військовополонених.

Він звернувся до Зеленського наступного дня після того, як 12 листопада його перевели з лікарні назад до в'язниці.

Саакашвілі перебуває під вартою з жовтня 2021 року - його затримали невдовзі після повернення до Грузії. Наприкінці стан його здоров'я значно погіршився. З травня 2022 року він проходив лікування у тбіліській клініці "Вівамеді".

Відповідно до сукупності вироків, винесених щодо Саакашвілі, він має залишатися ув'язненим до 1 квітня 2034 року.

Українська влада неодноразово закликала Грузію передати Саакашвілі для лікування до Києва. Володимир Зеленський заявляв, що "Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Михеіла Саакашвілі". Однак у "Грузинській мрії" ці заклики завжди відкидали.