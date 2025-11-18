База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
ГоловнаПолітика

Грузинський прем'єр відкинув можливість передачі Саакашвілі Україні

Відповідно до сукупності вироків, винесених щодо Саакашвілі, він має залишатися ув'язненим до 1 квітня 2034 року.

Грузинський прем'єр відкинув можливість передачі Саакашвілі Україні
Фото: Daryna Chyzh

Грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе відповів на заклики української сторони передати їм або перевести до третьої країни екс-президента Михеіла Саакашвілі. Він сказав, що шансів на це немає.

Його цитує "Ехо Кавказу".

16 листопада радник президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю телеканалу "Пірвелі" заявив, що питання переведення Саакашвілі "активно опрацьовується".

"Коли нам говорять нам про передачу Саакашвілі, звичайно, ми не можемо сприймати такі повідомлення всерйоз", – заявив грузинський прем'єр.

14 листопада третій президент Грузії та колишній голова Одеської обласної адміністрації України Михеіл Саакашвілі, який перебуває у грузинській в'язниці, звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням включити його до списку військовополонених. 

Він звернувся до Зеленського наступного дня після того, як 12 листопада його перевели з лікарні назад до в'язниці.

Саакашвілі перебуває під вартою з жовтня 2021 року - його затримали невдовзі після повернення до Грузії. Наприкінці стан його здоров'я значно погіршився. З травня 2022 року він проходив лікування у тбіліській клініці "Вівамеді".

Відповідно до сукупності вироків, винесених щодо Саакашвілі, він має залишатися ув'язненим до 1 квітня 2034 року.

Українська влада неодноразово закликала Грузію передати Саакашвілі для лікування до Києва. Володимир Зеленський заявляв, що "Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Михеіла Саакашвілі". Однак у "Грузинській мрії" ці заклики завжди відкидали.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies