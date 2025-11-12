Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
ГоловнаСвіт

Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми

Адвокати неодноразово намагалися домогтися його звільнення за станом здоров’я.

Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Михаїл Саакашвілі
Фото: Daryna Chyzh

Колишнього президента Грузії Михаїла Саакашвілі виписали з клініки після трирічного перебування й повернули до тюремної камери, пише телеграм-канал NEXTA Live.

За даними Служби виконання покарань Грузії, стан політика визнали задовільним, і чоловік не потребує подальшого стаціонарного лікування.

Саакашвілі відбуває шестирічний термін ув’язнення за звинуваченнями, які правозахисники вважають політично вмотивованими.

Після арешту у 2021 році він двічі оголошував голодування і суттєво втратив вагу. Адвокати політика неодноразово намагалися домогтися його звільнення за станом здоров’я, однак безуспішно.

Сам Саакашвілі називає себе «в’язнем Путіна» і вважає свою справу помстою Кремля за проєвропейський курс Грузії.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies