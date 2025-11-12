Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми

Адвокати неодноразово намагалися домогтися його звільнення за станом здоров’я.

Колишнього президента Грузії Михаїла Саакашвілі виписали з клініки після трирічного перебування й повернули до тюремної камери, пише телеграм-канал NEXTA Live.

За даними Служби виконання покарань Грузії, стан політика визнали задовільним, і чоловік не потребує подальшого стаціонарного лікування.

Саакашвілі відбуває шестирічний термін ув’язнення за звинуваченнями, які правозахисники вважають політично вмотивованими.

Після арешту у 2021 році він двічі оголошував голодування і суттєво втратив вагу. Адвокати політика неодноразово намагалися домогтися його звільнення за станом здоров’я, однак безуспішно.

Сам Саакашвілі називає себе «в’язнем Путіна» і вважає свою справу помстою Кремля за проєвропейський курс Грузії.