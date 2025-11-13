Мерц після розмови з Зеленським: ми сподіваємося, що Україна просуватиме боротьбу з корупцією

Український президент натомість запевнив, що Україна робитиме все необхідне для зміцнення довіри партнерів.

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 13 листопада провели телефонну розмову. За її результатами голова німецького уряду висловив очікування, що Україна продовжуватиме реформи і боротьбу з корупцією.

Мерц, коментуючи бесіду, сказав, що вони стоять на боці України. Він зазначив:

“З президентом Володимиром Зеленським та нашими міжнародними партнерами ми продовжуємо зусилля для досягнення міцного миру. Ми очікуємо, що Україна просуватиме боротьбу з корупцією та реформи у власній країні”.

Український лідер зі свого боку повідомив, що поговорив з Мерцем якраз після відвідування пунктів управління бригад і корпусів – нині він був на Запорізькому напрямку.

"Я поінформував його про поточну ситуацію на фронті і ми обговорили ключові кроки, які можуть посилити нашу оборону", – сказав він.

Він подякував Мерцу за політичну підтримку відкриття офісу експорту для української зброї в Берліні.

"Ми також скоординували наші позиції на європейському треку і двосторонніх відносинах. Я ціную його пораду і запевнив Фрідріха, що Україна зробить все необхідне, аби зміцнити довіру партнерів", – сказав президент України.

Розмова відбулася на тлі найгучнішого за тривалий час корупційного скандалу, пов'язаного з незаконним збагаченням на схемі відкатів в "Енергоатомі". Підозрюваними по цій справі є співвласник "Студії «Квартал 95»" Тимур Міндіч, ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, посадовець "Енергоатому" Басов, ексвіцепрем'єр Олексій Чернишов і працівники так званого бек-офісу.