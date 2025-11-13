Мерц після розмови з Зеленським: ми сподіваємося, що Україна просуватиме боротьбу з корупцією

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 13 листопада провели телефонну розмову. За її результатами голова німецького уряду висловив очікування, що Україна продовжуватиме реформи і боротьбу з корупцією.
Мерц, коментуючи бесіду, сказав, що вони стоять на боці України. Він зазначив:
“З президентом Володимиром Зеленським та нашими міжнародними партнерами ми продовжуємо зусилля для досягнення міцного миру. Ми очікуємо, що Україна просуватиме боротьбу з корупцією та реформи у власній країні”.
Український лідер зі свого боку повідомив, що поговорив з Мерцем якраз після відвідування пунктів управління бригад і корпусів – нині він був на Запорізькому напрямку.
"Я поінформував його про поточну ситуацію на фронті і ми обговорили ключові кроки, які можуть посилити нашу оборону", – сказав він.
Він подякував Мерцу за політичну підтримку відкриття офісу експорту для української зброї в Берліні.
"Ми також скоординували наші позиції на європейському треку і двосторонніх відносинах. Я ціную його пораду і запевнив Фрідріха, що Україна зробить все необхідне, аби зміцнити довіру партнерів", – сказав президент України.
Розмова відбулася на тлі найгучнішого за тривалий час корупційного скандалу, пов'язаного з незаконним збагаченням на схемі відкатів в "Енергоатомі". Підозрюваними по цій справі є співвласник "Студії «Квартал 95»" Тимур Міндіч, ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, посадовець "Енергоатому" Басов, ексвіцепрем'єр Олексій Чернишов і працівники так званого бек-офісу.