Мерц після розмови з Зеленським: ми сподіваємося, що Україна просуватиме боротьбу з корупцією

Український президент натомість запевнив, що Україна робитиме все необхідне для зміцнення довіри партнерів. 

Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 13 листопада провели телефонну розмову. За її результатами голова німецького уряду висловив очікування, що Україна продовжуватиме реформи і боротьбу з корупцією.

Мерц, коментуючи бесіду, сказав, що вони стоять на боці України. Він зазначив: 

“З президентом Володимиром Зеленським та нашими міжнародними партнерами ми продовжуємо зусилля для досягнення міцного миру. Ми очікуємо, що Україна просуватиме боротьбу з корупцією та реформи у власній країні”. 

Український лідер зі свого боку повідомив, що поговорив з Мерцем якраз після відвідування пунктів управління бригад і корпусів – нині він був на Запорізькому напрямку.

"Я поінформував його про поточну ситуацію на фронті і ми обговорили ключові кроки, які можуть посилити нашу оборону", – сказав він.

Він подякував Мерцу за політичну підтримку відкриття офісу експорту для української зброї в Берліні. 

"Ми також скоординували наші позиції на європейському треку і двосторонніх відносинах. Я ціную його пораду і запевнив Фрідріха, що Україна зробить все необхідне, аби зміцнити довіру партнерів", – сказав президент України. 

Розмова відбулася на тлі найгучнішого за тривалий час корупційного скандалу, пов'язаного з незаконним збагаченням на схемі відкатів в "Енергоатомі". Підозрюваними по цій справі є співвласник "Студії «Квартал 95»" Тимур Міндіч, ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, посадовець "Енергоатому" Басов, ексвіцепрем'єр Олексій Чернишов і працівники так званого бек-офісу.
