Парламент Молдови у першому читанні схвалив закриття «Русского дома»

Парламент Молдови у першому читанні схвалив денонсацію угоди з Росією про створення та функціонування культурних центрів, внаслідок чого у Кишиневі закриють «Русский дом», повідомляє NewsMaker.

Рішення ухвалили на засіданні 13 листопада. “За” проголосували 60 депутатів із партій PAS та «Демократія вдома».

Проти виступили комуністи, соціалісти, блок «Альтернатива» та «Наша партія».

Молдова та Росія підписали цей договір у 1998 році. Його метою була популяризація історії, культури, інформування громадськості про розвиток політичних, економічних, наукових та освітніх процесів обох держав. Проте за умов нинішньої геополітичної ситуації та високого ризику дезінформації міністерство культури запропонувало денонсувати угоду.

У відомстві також нагадали, що зараз у Росії немає молдовського культурного центру.