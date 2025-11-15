Чиновники відмовляють Трампа проводити підрив атомної бомби

Повернення до практики ядерних випробувань зустріло спротив у Вашингтоні.

За інформацією агенції CNN, чиновники енергетичного та атомного сектору у найближчі дні мають зустрітися з представниками Білого дому та Ради національної безпеки США, щоб обговорити анонсоване президентом Дональдом Трампом випробування ядерної зброї.

Міністр енергетики Кріс Райт, голова Національної адміністрації ядерної безпеки Брендон Вільямс та інші посадовці намагатимуться переконати главу держави відмовитися від ідеї підриву атомної бомби з тестовою метою.

Трампу спробують пояснити, що повноцінний вибух ядерного снаряду не відповідає практиці адміністрації та не є доцільним з жодного боку. Натомість президента скеровуватимуть до більш виважених та поміркованих рішень.

Проте президент США має право віддати наказ про ядерне випробування, не дослухавшись до думки експертів.