Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Чиновники відмовляють Трампа проводити підрив атомної бомби

Повернення до практики ядерних випробувань зустріло спротив у Вашингтоні.

Чиновники відмовляють Трампа проводити підрив атомної бомби
Фото: EPA/UPG

За інформацією агенції CNN, чиновники енергетичного та атомного сектору у найближчі дні мають зустрітися з представниками Білого дому та Ради національної безпеки США, щоб обговорити анонсоване президентом Дональдом Трампом випробування ядерної зброї. 

Міністр енергетики Кріс Райт, голова Національної адміністрації ядерної безпеки Брендон Вільямс та інші посадовці намагатимуться переконати главу держави відмовитися від ідеї підриву атомної бомби з тестовою метою.

Трампу спробують пояснити, що повноцінний вибух ядерного снаряду не відповідає практиці адміністрації та не є доцільним з жодного боку. Натомість президента скеровуватимуть до більш виважених та поміркованих рішень.

Проте президент США має право віддати наказ про ядерне випробування, не дослухавшись до думки експертів. 
