Трамп назвав причину оголошення ядерних випробувань і сказав, що США мають достатньо зброї, щоб 150 разів підірвати світ

Він не хоче, щоб Штати були єдиною країною, яка не проводить випробувань. 

Трамп назвав причину оголошення ядерних випробувань і сказав, що США мають достатньо зброї, щоб 150 разів підірвати світ
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення оголосити випробування ядерної зброї тим, що його проводять інші країни. У інтерв’ю CBS він сказав, що саме Штати мають найбільший ядерний арсенал у світі. 

Американський лідер вважає, що треба вживати заходів для ядерного роззброєння. Він обговорював цю тему з китайським і російським лідерами.

"У нас достатньо ядерної зброї, щоб підірвати світ 150 разів. Росія має багато ядерної зброї, а Китай – матиме. Вони мають трохи", – сказав він.

На запитання про те, яку ж мету мають оголошені Вашингтоном ядерні випробування, Трамп сказав: "Що ж, тому що вам треба побачити, як вони працюють. Ви знаєте, прчиною я називає те, що Росія оголосила, що вони проводитимуть випробування. Якщо ви помітили, Північна Корея тестує постійно. Інші країни тестують. Ми єдина країна, яка не проводить випробувань, і я не хочу, не хочу, щоб ми були єдиною країною, яка не тестує".

На зауваження журналістки, що Росія проводила випробування не самої ядерної зброї, а систем її доставки, Трамп відповів, що і Москва, і Пекін проводять ядерні випробування, але не розповідають про них. Але США – відкрите суспільство, тому вони розповідатимуть.


Контекст

Минулого тижня Дональд Трамп повідомив, що дав розпорядження міністерству війни відновити ядерні випробування. Оголошення послідувало за повідомленнями Кремля про випробування російської крилатої ракети "Буревестник", що використовувала ядерне паливо.
