Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
ГоловнаСвіт

Президент Латвії відправив на повторний розгляд до Сейму закон щодо виходу країни зі Стамбульської конвенції

Едгарс Рінкевичс закликає передати рішення з цього питання на наступний Сейм.

Президент Латвії відправив на повторний розгляд до Сейму закон щодо виходу країни зі Стамбульської конвенції
Едгарс Рінкевичс
Фото: mfa.gov.lv

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс відправив на повторний розгляд до Сейму закон щодо виходу країни зі Стамбульської конвенції.

Про це повідомила пресслужба президента Литви.

“Немає сумнівів, що саме Сейм має право вирішувати питання про вихід Латвії з міжнародної угоди, затвердженої Сеймом. Також немає сумнівів, що може виникнути обґрунтована потреба у виході з міжнародної угоди”, - йдеться у листі президента Латвії. 

Він наголосив, що серйозні занепокоєння викликає суперечність між законодавчою та виконавчою владою з питання, в якому законодавчий орган явно надав виконавчій владі значну компетенцію. Водночас Сейм не надав належної оцінки думки виконавчої влади, яку та висловила в межах своїх компетенції.

“Ратифікація та денонсація Конвенції протягом одного терміну Сейму надсилає суперечливий сигнал як латвійському суспільству, так і союзникам Латвії на міжнародному рівні щодо готовності Латвії добросовісно виконувати свої міжнародні зобов’язання. Така невизначеність та непередбачуваність дій держави недоречні в європейському правовому просторі”, – наголосив Рінкевичс.

Також слід також враховувати, що Латвія буде першою державою-членом Європейського Союзу, яка вийде з міжнародного договору з прав людини. 

Враховуючи всі ці міркування, президент Латвії закликає передати рішення з цього питання на наступний Сейм.

  • Стамбульська конвенція (Конвенція Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству) - це міжнародний договір Ради Європи, спрямований на запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству. Вона встановлює правові зобов’язання для держав щодо захисту жертв і покарання винних.

  • Україна ратифікувала конвенцію у 2022 році
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies