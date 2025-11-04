Президент Латвії відправив на повторний розгляд до Сейму закон щодо виходу країни зі Стамбульської конвенції

Едгарс Рінкевичс закликає передати рішення з цього питання на наступний Сейм.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс відправив на повторний розгляд до Сейму закон щодо виходу країни зі Стамбульської конвенції.

Про це повідомила пресслужба президента Литви.

“Немає сумнівів, що саме Сейм має право вирішувати питання про вихід Латвії з міжнародної угоди, затвердженої Сеймом. Також немає сумнівів, що може виникнути обґрунтована потреба у виході з міжнародної угоди”, - йдеться у листі президента Латвії.

Він наголосив, що серйозні занепокоєння викликає суперечність між законодавчою та виконавчою владою з питання, в якому законодавчий орган явно надав виконавчій владі значну компетенцію. Водночас Сейм не надав належної оцінки думки виконавчої влади, яку та висловила в межах своїх компетенції.

“Ратифікація та денонсація Конвенції протягом одного терміну Сейму надсилає суперечливий сигнал як латвійському суспільству, так і союзникам Латвії на міжнародному рівні щодо готовності Латвії добросовісно виконувати свої міжнародні зобов’язання. Така невизначеність та непередбачуваність дій держави недоречні в європейському правовому просторі”, – наголосив Рінкевичс.

Також слід також враховувати, що Латвія буде першою державою-членом Європейського Союзу, яка вийде з міжнародного договору з прав людини.

Враховуючи всі ці міркування, президент Латвії закликає передати рішення з цього питання на наступний Сейм.

Як повідомлялося, 30 жовтня латвійський парламент проголосував за вихід зі Стамбульської конвенції. Для того, щоб законопроєкт набув чинності, його має підписати президент. Того ж дня близько 5 тисяч латвійців зібралися біля будівлі Сейму в Ризі для того, щоб застерегти депутатів від голосування за вихід країни з Конвенції.

Голова уряду Естонії Крістен Міхал розкритикував рішення Сейму Латвії про вихід зі Стамбульської конвенції.