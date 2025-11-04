Генштаб Польщі: спостерігаються інтенсивні психологічні операції проти України

У Польщі спостерігаються інтенсивні психологічні операції проти України.

Про це повідомила пресслужба Генштабу Польщі.

Зокрема, російські наративні операції створюють атмосферу страху та тривоги щодо українських претензій у Польщі.

Також здійснюються дії, спрямовані на руйнування позитивних польсько-українських емоційних відносин, у Польщі розпалюються антиукраїнські настрої.

“Ці дії поділяються на кінетичні події (підпали українських автомобілів, замалювання антивоєнних муралів) та інтенсивні онлайн-наративи – на порталах та акаунтах осіб, які пропагують мову ворожнечі проти України”, - зазначили в польському Генштабі.

Крім того, спостерігається зростання антиукраїнської поведінки в місцях, де відбувається передача зброї або підтримка України, що воює - наприклад, Гдиня, Гданськ.

Як розуміти ці події:

Росія проводить передові дії проти України;

Єдина мета цих дій – вселити страх та відчуття загрози в наше суспільство через присутність українців у Польщі;

У російській інфосфері це дозволяє створити меседж про те, що напад на Україну також є підтримкою поляків у відповідь на Волинь, що має на меті пом'якшити ставлення Польщі до дій Росії;

Дії Росії зображують українців більшою загрозою для Польщі, ніж для Росії;

Польський Генштаб радить не піддаватися емоціям, та пам'ятати, що диверсійні ситуації підпадають під сферу скоординованих дій російських спецслужб і не мають нічого спільного з навмисними, спланованими діями всієї української нації.

Також слід розуміти, що на цьому етапі є чіткий розрив між злочинцем і жертвою, оскільки агресор знаходиться на сході – і це Росія, відокремлення Польщі від України полегшить тягар ведення війни для Росії, а будь-які дії, що підривають підтримку України, підтримують агресію Росії.