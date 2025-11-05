Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
У Франції водій в’їхав у пішоходів та велосипедистів, 9 поранених

Затримали 35-річного чоловіка, який під час арешту крикнув “Аллаху Акбар” (“Бог найвеличніший” арабською мовою).

У Франції водій в’їхав у пішоходів та велосипедистів, 9 поранених
Фото: EPA/UPG

На французькому острові Ільд'Олерон водій врізався в пішоходів та велосипедистів, внаслідок чого постраждало щонайменше дев'ять осіб.

Про це повідомляє DW з посиланням на французьку владу.

35-річного підозрюваного заарештували, а місцеві прокурори заявили, що інцидент, схоже, був “навмисним”.

Останні деталі інциденту

Інцидент стався на узбіччі дороги, що з'єднує громади Сен-П'єр та Долю-д'Олерон. 

Представник прокуратури Арно Ларіз повідомив французьким ЗМІ, що підозрюваний крикнув “Аллаху Акбар” (“Бог найвеличніший” арабською мовою) під час арешту, але додав, що антитерористична прокуратура на цьому етапі не бере участі в розслідуванні.

Французький громадський мовник BFM повідомив, що затриманий підозрюваний відомий поліції за порушення громадського порядку та дрібні злочини, зокрема керування транспортним засобом у нетверезому стані. Французька щоденна газета Le Parisien повідомила, що слідчі вказали, що підозрюваний міг мати проблеми з психічним здоров'ям у минулому.

  • Останній таранний напад, який потрапив у заголовки французьких ЗМІ, стався у серпні, коли чоловік в'їхав на своєму автомобілі в натовп біля винного бару на півночі Нормандії, вбивши одну людину та поранивши п'ятьох. Напад стався після особистої сварки.
﻿
