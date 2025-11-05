У Франції водій в’їхав у пішоходів та велосипедистів, 9 поранених

На французькому острові Ільд'Олерон водій врізався в пішоходів та велосипедистів, внаслідок чого постраждало щонайменше дев'ять осіб.
Про це повідомляє DW з посиланням на французьку владу.
35-річного підозрюваного заарештували, а місцеві прокурори заявили, що інцидент, схоже, був “навмисним”.
Останні деталі інциденту
Інцидент стався на узбіччі дороги, що з'єднує громади Сен-П'єр та Долю-д'Олерон.
Представник прокуратури Арно Ларіз повідомив французьким ЗМІ, що підозрюваний крикнув “Аллаху Акбар” (“Бог найвеличніший” арабською мовою) під час арешту, але додав, що антитерористична прокуратура на цьому етапі не бере участі в розслідуванні.
Французький громадський мовник BFM повідомив, що затриманий підозрюваний відомий поліції за порушення громадського порядку та дрібні злочини, зокрема керування транспортним засобом у нетверезому стані. Французька щоденна газета Le Parisien повідомила, що слідчі вказали, що підозрюваний міг мати проблеми з психічним здоров'ям у минулому.
- Останній таранний напад, який потрапив у заголовки французьких ЗМІ, стався у серпні, коли чоловік в'їхав на своєму автомобілі в натовп біля винного бару на півночі Нормандії, вбивши одну людину та поранивши п'ятьох. Напад стався після особистої сварки.