ГоловнаСвіт

Вода поглинула перші поверхи за хвилини: на Філіппінах тайфун спричинив загибель не менш як 117 людей

На вихідних острівна країна очікує на новий шторм. 

Вода поглинула перші поверхи за хвилини: на Філіппінах тайфун спричинив загибель не менш як 117 людей
Філіппіни
Фото: скриншот

На Філіппінах внаслідок тайфуну Калмегі загинули не менше 117 людей, а ще 127 вважають зниклими безвісти, повідомляє NBС News. Президент Фердинанд Маркос оголосив у країні надзвичайний стан: Філіпінни ближче до вихідних очікують на ще один шторм, Уван, який загрожує 10 з 12 провінцій, передає BBC. Надзвичайний стан надає урядовим установам більше повноважень для доступу до екстрених фондів та пришвидшення закупівлі та доставки товарів і послуг першої необхідності тим, хто їх потребує.

Більшість жертв тайфуну – це люди з центральної, найнаселенішої провінції Себу. Калмегі спричинив потужні повені, повідомив заступник керівника Офісу цивільної оборони Бернардо Рафаеліто Алехандро IV. 

Деякі люди, рятуючись від води, вилазили на дахи і чекали на порятунок. Місцеві розповідали, що вода затопила перші поверхи будинків за лічені хвилини. 

Серед загиблих – шестеро людей, що стали жертвами катастрофи гелікоптера у вівторок. Цей екіпаж прямував з гуманітарною допомогою до постраждалих провінцій. 

Більшість смертей настала у зв'язку з утопленням. 

"Ми зробили все, що могли, для тайфуну, але, знаєте, були справді деякі неочікувані речі, як раптові повені", – прокоментувала губернаторка Себу Памела Барікатуро.

За словами Барікуатро, такі тяжкі наслідки могли спричинити роки розробки кар'єрів, що призвели до засмічення сусідніх річок, які й вийшли з берегів, а також неякісні проєкти боротьби з повенями в провінції Себу.

Корупційний скандал, пов'язаний з неякісними або відсутніми проєктами боротьби з повенями на Філіппінах, викликав обурення громадськості та вуличні протести в попередні місяці.

За даними синоптиків, вчора Калмегі відійшов від західної філіппінської провінції Палаван та рушив до В'єтнаму. 

Провінція Себу лише в вересні пережила землетрус, що спричинив смерті 79 людей. 
﻿
