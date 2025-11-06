У Швеції тимчасово зупинили повітряний рух через невідомі БпЛА над аеропортом

На території шведського аеропорту Ландветтер спостерігали дрони, через що повітряний рух тимчасово призупинили.
Про це повідомило Управління цивільної авіації Швеції, пише видання Aftonbladet.
«Можу підтвердити, що біля Ландветтера зафіксували дрони. Зараз авіарух тимчасово зупинений», — заявив представник відомства.
Через інцидент частину рейсів перенаправили до інших аеропортів, зокрема, до Копенгагена.
- Тим часом у Данії триває слідство щодо ймовірних польотів дронів над аеропортом Копенгагена.
- А ось у Бельгії вирішили: якщо невідомі дрони становлять загрозу чи перешкоджають польотам у бельгійському повітряному просторі, їх слід збивати, коли це можливо.
- Натомість у Норвегії поліція закрила розслідування щодо ймовірних польотів дронів над аеропортом Осло, які у вересні спричинили його тимчасове закриття.