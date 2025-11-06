У Швеції тимчасово зупинили повітряний рух через невідомі БпЛА над аеропортом

Частину рейсів із Ландветтера перенаправили до інших летовищ.

На території шведського аеропорту Ландветтер спостерігали дрони, через що повітряний рух тимчасово призупинили.

Про це повідомило Управління цивільної авіації Швеції, пише видання Aftonbladet.

«Можу підтвердити, що біля Ландветтера зафіксували дрони. Зараз авіарух тимчасово зупинений», — заявив представник відомства.

Через інцидент частину рейсів перенаправили до інших аеропортів, зокрема, до Копенгагена.