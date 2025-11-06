Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаСвіт

У Швеції тимчасово зупинили повітряний рух через невідомі БпЛА над аеропортом

Частину рейсів із Ландветтера перенаправили до інших летовищ.

У Швеції тимчасово зупинили повітряний рух через невідомі БпЛА над аеропортом
безпілотник, фото ілюстративне
Фото: Оксана Чорна

На території шведського аеропорту Ландветтер спостерігали дрони, через що повітряний рух тимчасово призупинили. 

Про це повідомило Управління цивільної авіації Швеції, пише видання Aftonbladet.

«Можу підтвердити, що біля Ландветтера зафіксували дрони. Зараз авіарух тимчасово зупинений», — заявив представник відомства.

Через інцидент частину рейсів перенаправили до інших аеропортів, зокрема, до Копенгагена.

  • Тим часом у Данії триває слідство щодо ймовірних польотів дронів над аеропортом Копенгагена.
  • А ось у Бельгії вирішили: якщо невідомі дрони становлять загрозу чи перешкоджають польотам у бельгійському повітряному просторі, їх слід збивати, коли це можливо.
  • Натомість у Норвегії поліція закрила розслідування щодо ймовірних польотів дронів над аеропортом Осло, які у вересні спричинили його тимчасове закриття.
