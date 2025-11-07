Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
ГоловнаСвіт

У Британії засудили фаната Джеймса Бонда, який намагався шпигувати за ексміністром оборони на користь Росії

Зловисник був особисто знайомий із Шаппсом.

У Британії засудили фаната Джеймса Бонда, який намагався шпигувати за ексміністром оборони на користь Росії
Ексміністр оборони Великої Британії Грант Шаппс
Фото: EPA/UPG

Британський суд засудив Говарда Філліпса до семи років ув’язнення за спробу передати інформацію російським спецслужбам про ексміністра оборони Ґранта Шаппса, пише Euronews.

Філліпса визнали винним у спробі шпигунства після того, як він намагався передати дані про Шаппса двом чоловікам, яких вважав російськими агентами. Насправді це були британські розвідники під прикриттям.

Слідство встановило, що зловмисник планував допомагати російським агентам із кінця 2023 по травень 2024 року. Зокрема, він намагався передати контакти Шаппса та місце, де зберігався його приватний літак, «щоб допомогти росіянам відстежувати британські оборонні плани».

Колишня дружина Філліпса розповіла суду, що він «мріяв бути як Джеймс Бонд» і був одержимий фільмами про британську розвідку.

Сам Шаппс у заяві для суду зазначив, що був шокований, дізнавшись про дії свого знайомого.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies