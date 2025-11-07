У Британії засудили фаната Джеймса Бонда, який намагався шпигувати за ексміністром оборони на користь Росії

Британський суд засудив Говарда Філліпса до семи років ув’язнення за спробу передати інформацію російським спецслужбам про ексміністра оборони Ґранта Шаппса, пише Euronews.

Філліпса визнали винним у спробі шпигунства після того, як він намагався передати дані про Шаппса двом чоловікам, яких вважав російськими агентами. Насправді це були британські розвідники під прикриттям.

Слідство встановило, що зловмисник планував допомагати російським агентам із кінця 2023 по травень 2024 року. Зокрема, він намагався передати контакти Шаппса та місце, де зберігався його приватний літак, «щоб допомогти росіянам відстежувати британські оборонні плани».

Колишня дружина Філліпса розповіла суду, що він «мріяв бути як Джеймс Бонд» і був одержимий фільмами про британську розвідку.

Сам Шаппс у заяві для суду зазначив, що був шокований, дізнавшись про дії свого знайомого.