Верховний суд США дозволив тимчасово утримати $4 млрд фінансування продовольчої допомоги

Це – перший випадок за 60 років існування програми, коли виплати SNAP були тимчасово зупинені.

Верховний суд США
Фото: EPA/UPG

Верховний суд США дозволив адміністрації Дональда Трампа тимчасово утримати близько 4 мільярдів доларів, необхідних для фінансування програми продовольчої допомоги SNAP, що забезпечує їжею понад 42 мільйони малозабезпечених американців. Це рішення пов’язане з шатдауном федерального уряду, через який програмі бракує коштів.

Як пише Reuters, суд надав коротку відстрочку, щоб апеляційний суд у Бостоні встиг розглянути запит адміністрації про часткове фінансування SNAP у листопаді. Нижчий суд раніше зобов’язав Міністерство сільського господарства (USDA) повністю виплатити допомогу, оцінену у 8,5–9 мільярдів доларів на місяць.

Адміністрація Трампа наполягала, що не може забезпечити повне фінансування через брак коштів, але суд наказав використати додаткові фонди, звинувативши уряд у політичних мотивах.

Позивачі – коаліція міст, профспілок і некомерційних організацій – стверджують, що затримка виплат поставить під загрозу добробут кожного восьмого американця.

Тим часом деякі штати, зокрема Нью-Йорк, Нью-Джерсі та Массачусетс, вирішили виплатити допомогу у повному обсязі.

Це – перший випадок за 60 років існування програми, коли виплати SNAP були тимчасово зупинені, що вже змусило багатьох отримувачів звертатися до продовольчих банків і скорочувати витрати на ліки.

  • Очільник демократів у Сенаті США Чак Шумер запропонував Республіканській партії розблокувати роботу уряду в обмін на внесення до бюджетних законопроєктів норми про гарантоване на рік покриття витрат на медичне страхування. Однак республіканці не погодилися на це. 
  • Нещодавно Сенат США в 14-й раз відхилив законопроект про відновлення роботи федерального уряду.
  • За даними аналітиків, загальні втрати Сполучених Штатів від тимчасового припинення роботи уряду складуть від 7 до 14 мільярдів доларів.
﻿
